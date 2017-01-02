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Erdoğan, Özgürgün'ü kabul etti

Erdoğan, Özgürgün'ü kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Başbakan Hüseyin Özgürgün'ü kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Başbakan Hüseyin Özgürgün'ü kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Beştepe'de yer alan ve 1 saati aşkın süren görüşmede, Kıbrıs müzakere süreci ve ikili ilişkiler üzerinde duruldu.

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