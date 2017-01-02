Erdoğan, Özgürgün'ü kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Başbakan Hüseyin Özgürgün'ü kabul etti.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Başbakan Hüseyin Özgürgün'ü kabul etti.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Beştepe'de yer alan ve 1 saati aşkın süren görüşmede, Kıbrıs müzakere süreci ve ikili ilişkiler üzerinde duruldu.
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Etiketler : özgürgün, r.t.erdoğan
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