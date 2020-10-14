Erdoğan: Kararı KKTC yurttaşları verecek

Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1974 Harekatı'ndan beri kapalı olan Maraş bölgesindeki iki ana cadde ile sahilin, geçen günlerde Kıbrıs halkının kullanımına açıldığını hatırlattı.

Kapalı Maraş bölgesinin açılmasının, Kıbrıs için tarihi bir dönüm noktası olduğunu fakat bundan rahatsız olanların bulunduğunu iddia eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim rahatsız oluyor ona bakacağız. Batı rahatsız oluyor. Kim rahatsız oluyor? Yunanistan rahatsız oluyor. Kim rahatsız oluyor? Güney Kıbrıs Rum, onlar rahatsız oluyor. Ama bir de bakıyorsun içeride de rahatsız olanlar var. Bunlar bizi gerçekten üzüyor. Kapalı Maraş bölgesi Kuzey Kıbrıs Türkü'nündür, bunun bir defa böyle bilinmesi lazım. Bunun üzerinde spekülasyonlar yapmaya gerek yok. Bugüne kadar hep kapanın elinde kaldı. Güney öyle olmadı mı? Güney Kıbrıs'ın AB'ye girişi öyle olmadı mı? Bize Bürgenstock'ta 'referandum yapılsın, referandumdan sonra da gereği ne ise bunun adımını atalım' dediler. Referandum yapıldı, yüzde 65 Kuzey Kıbrıs 'Evet' dedi. Güney, 'Hayır' dedi. Güney 'Hayır' dediği halde AB'ye aldılar. İdari ve mali noktada çok güçlü bir parasal destek vermeleri gerekiyordu Kuzey Kıbrıs'a, bu desteği vermediler. Hala vermediler, vermiyorlar. Bütün bu olanlar ortadayken şimdi Kapalı Maraş ile ilgili de, 'Burası bizimdir' havasına giriyorlar. Ben de Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımıza Türk kardeşlerime sesleniyorum: Bu topraklar sizin. Bu topraklara sahip çıkmanız lazım. Bu topraklara sahip çıkan siyasi iradeye de sahip çıkmanız lazım. Eğer bunu tam anlamıyla ortaya koyacak olursak inanıyorum ki Kıbrıs'ta gelecek çok daha farklı olacaktır. Bu güzel gelişmenin Kıbrıs Türklerine hayırlı olmasını diliyorum."

"KKTC vatandaşlarının en doğru kararı vereceklerine inanıyorum"

Anamur'dan Kuzey Kıbrıs'a su taşıyan boru hattındaki arızayı, uzun ve zahmetli bir çalışmanın ardından onararak, adaya yeniden su vermeye başladıklarını anımsatan Erdoğan, bu boru hattının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içme suyu, sulama suyu ve kullanma suyu ihtiyacının tamamını karşılayabilecek kapasitede olduğunu kaydetti.

Erdoğan, adeta bir bereket kaynağı olarak Anadolu ile Kıbrıs'ı birbirine bağlayan boru hattının yeniden faaliyete geçmesinin de Kuzey Kıbrıs'a hayırlı olmasını diledi.

Bu arada bir adım daha atıldığını, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yapılan 1006 odalı hastanenin bir benzerini çok kısa sürede Kuzey Kıbrıs'ta da yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Hastane yapımı şu anda bitmek üzere, bu hastanenin bitişiyle de alternatif bir hastaneyi Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimize kazandırmış olacağız. O da yine iki aylık bir süre içerisinde bitti, bitiyor. Böylece oradaki soydaşlarımızın alternatif bir hastaneleri daha olacak. Bu da onlar için hayırlı olsun. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de Kıbrıslı kardeşlerimiz için en hayırlı olacak şekilde neticelenmesini temenni ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının, kendileri ve ada için en doğru kararı vereceklerine inanıyorum." diyerek, sözlerini tamamladı.