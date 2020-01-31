Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararname ile “20 Temmuz tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının tadiline ilişkin anlaşmanın onaylanmasına karar verildiği” açıklandı, 2019 yılında kullandırılamaya hibelerin kullanılmasına ilişkin TC Teknik Heyeti’ne işaret edildi.

Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesinde yayınlanan kararnamede yer alan “tadil anlaşmasında” 20 Temmuz’da imzalanan anlaşmadan kaynaklı hibelerin kullanımına ilişkin bazı detaylar yer alıyor.

Buna göre; 2020 yılında yeni bir mali ve iktisadi işbirliği anlaşması imzalanarak yürürlüğe girene karar 20 Temmuz’daki anlaşma geçerli olacak.

20 Temmuz 2019’da imzalan anlaşmada yer alan hibelerin kullanımına ilişkin Türkiye bütçesinde yer alan “atıflar” TC 2020 bütçesi için de geçerli olacak

20 Temmuz 2019’da imzalan anlaşmada yer alan ancak 2019 yılında kullandırılan tutarlardan kalan miktarlar “tadilat anlaşması” kapsamında 2020 yılı içerisinde TC Teknik Heyet kararı ile kullandırılabilecek.

Bu kaynak TC Teknik Heyet kararı ile uygun görülen tertiplerde kullandırılabilecek.