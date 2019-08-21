Erdoğan ile Putin telefonda görüşecek

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la da telefon görüşmesi yapacağını dile getirdi.