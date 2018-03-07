Erdoğan ile görüşme saat 16.00'de

TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya giden Başbakan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’in ziyaret programı belli oldu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre program şu şekilde

10:00 – Anıtkabir Ziyaret

10:30 – Resmi Karşılama Töreni (Başbakanlık Çankaya)

T.C Başbakanı Binali YILDIRIM ile başbaşa görüşme

Heyetler arası görüşme

Ortak basın toplantısı

T.C Başbakanı Binali Yıldırım’ın Başbakan Tufan Erhürman ve heyeti onuruna verecekleri çalışma yemeği

16:00 – T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın KKTC Başbakanı Tufan ERHÜRMANI kabulleri (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

Başbakan ve beraberindekiler Türkiye saatiyle saat 19.45’te Esenboğa Havaalanı’ndan hareket ederek KKTC saatiyle 20.00 sıralarında yurda dönecek. Başbakan, Ercan Havaalanı’nda basına açıklama da yapacak.

Erhürman ve Özersay’a Ankara ziyaretinde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu ile Dışişleri Bakanlığı 1. Sekreteri Sonat Altuğ eşlik ediyor.

Programda belirtilen saatleri KIBRIS saatine göre verildi