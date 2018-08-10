Erdoğan: "Dolar yollarımızı kesemez"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövizdeki hareketlilikle ilgili çeşitli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın gün içerisinde yaptığı bazı açıklamalar şu şekilde;

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan "yastık altındaki dolarları bozdurun" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'a gitti. Erdoğan, Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış töreninde konuştu:

"Dolar bizim yollarımızı kesemez. Ama yastığının altında doları olan varsa gitsin bozdursun. Doları altını olan varsa gelin yerli parayla değiştirin. Bizim bu birliğimiz beraberliğimiz Batı'ya en büyük cevap olacak."

Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekilmeyeceğiz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk'a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluğumuz Hans'a değil, Ahmet'e.

Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü hileyle yıktılar. Ülkemiz son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Her türlü tehdit, baskı senaryo bize vız gelir. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını iyi biliyor.

Türkiye'nin ne makro-ekonomik verilerinde ne bankacılık sisteminde, ne üretimde ve ne de istihdamda bir sıkıntı olmadığı halde finansal saldırılara maruz kalıyoruz. Bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu ortada. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz. Tanktan korkmayan millet böyle şeylerden mi korkacak?

Öte yandan Rize'de konuşan Erdoğan, dövizdeki yükselişle ilgili olarak, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan Rize'de yaptığı kısa hitapta, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var." dedi.