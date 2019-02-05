Erdoğan-Çipras: Kıbrıs da gündemde

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ilk durağı Ankara...

Çipras önce Beştepe'de TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Çipras ardından TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan ve Çipras görüşmesi sürüyor.

Görüşmelerde Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi ve Ege'deki anlaşmazlık ana gündem maddeleri olacak.