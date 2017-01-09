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Erdoğan, Çipras ile Kıbrıs'ı görüştü

Erdoğan, Çipras ile Kıbrıs'ı görüştü

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonla görüştü.  TC Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.  Recep Tayyip Erdoğan ve Aleksis Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu bir netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.

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