Erdoğan: “Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi.

Sosyal medya mecralarıyla ilgili hukuki düzenleme yapılacağını açıklayan Erdoğan, TC Meclis ve Adalet Bakanlığı'na, "Konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum" diye seslendi.

Erdoğan, partisinin genişletilmiş il toplantısında konuştu. Burada sosyal medya üzerinden yeni doğum yapan kızı Esra Albayrak'a edilen hakaretleri gündeme getiren Erdoğan, "Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır. Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı. "Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlarının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır" diyen Erdoğan, "Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" dedi.

"Cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret başta olmak üzere kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır" diyen Erdoğan, "Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız" dedi.