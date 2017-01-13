Erdoğan: Biz sonsuza dek Kıbrıs'tayız!
Erdoğan: Biz sonsuza dek Kıbrıs'tayız! TC’nin olmadığı garantörlüğü beklemeyin
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta "adil ve kalıcı bir çözüm" istediklerini söyledi, ancak şartlarını ortaya koydu:
- Türkiye'nin olmadığı bir garantörlük beklemeyiniz.
- Türk askeri ilanihaye ordadır.
- Erenköy ile Güzelyurt'un birleşmesi karşılığında, Maraş, Kıbrıslı Rumlara verilebilir.
- Dönüşümlü Başkanlık için dörde bir değil, adil olan bir dönem Kıbrıs Türk, iki dönem Kıbrıs Rum yönetimi olmasıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'taki askerlerini tamamen çekmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan, "Eğer böyle bir şey olacaksa her iki tarafın da askerini çekmesini gerekir" dedi.
BBC Türk, Erdoğan'ın İstanbul'da Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine yönelik gazetecilere yaptığı açıklamayı okurlarına duyurdu.
Güney Kıbrıs ve garantör ülkelerden Yunanistan'ın hala farklı bir beklenti içinde olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'nin olmadığı garantörlüğü kimse beklemesin" diye konuştu,
Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Annan Planı'nın artık geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere sürecidir. Bire dört, yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak, dört dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak, böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk; bire iki, bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi liderliği alacak, iki dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönetimi alacak.
"Adil olan budur. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur. 'Bunun dışında bizden kimse bir şey beklemesin' dedik, bunu yetkililerine söyledik."
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına NTV'de de yer verildi.
Habere göre, Erdoğan Kıbrıs ile ilgili şunları söyledi;
Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışmanın içerisinde, samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan, hala bunlar farklı beklentiler içerisindeler. Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi söz konusu olamaz. Annan Planı'nın artık geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere sürecidir. Bire dört, yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak, 4 dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak, böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk; 1'e 2, bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi liderliği alacak, iki dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönetimi alacak. Adil olan budur. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur. 'Bunun dışında bizden kimse bir şey beklemesin' dedik, bunu yetkililerine söyledik.
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