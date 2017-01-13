Erdoğan: Biz sonsuza dek Kıbrıs'tayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'taki askerlerini tamamen çekmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan, "Eğer böyle bir şey olacaksa her iki tarafın da askerini çekmesini gerekir" dedi.



BBC Türk, Erdoğan'ın İstanbul'da Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine yönelik gazetecilere yaptığı açıklamayı okurlarına duyurdu.

Güney Kıbrıs ve garantör ülkelerden Yunanistan'ın hala farklı bir beklenti içinde olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'nin olmadığı garantörlüğü kimse beklemesin" diye konuştu,

Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Annan Planı'nın artık geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere sürecidir. Bire dört, yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak, dört dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak, böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk; bire iki, bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi liderliği alacak, iki dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönetimi alacak.

"Adil olan budur. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur. 'Bunun dışında bizden kimse bir şey beklemesin' dedik, bunu yetkililerine söyledik."