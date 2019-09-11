Erdoğan, belediye başkanlarıyla buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediye başkanlarının görevi, devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

31 Mart seçimlerinde elde ettikleri başarılardan dolayı tüm belediye başkanlarını ayrı ayrı tebrik eden Erdoğan, "Seçildiğiniz gün itibarıyla artık size oy versin vermesin, şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yaptığınıza, yapacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de milletin teveccühüyle görev alan tüm belediye başkanlarına aynı samimiyet ve hüsnüniyetle yaklaştıklarının altını çizen Erdoğan, tüm bakanların belediye başkanlarından gelecek sorulara cevap vermek ve taleplerle ilgili değerlendirmeleri yapmak üzere toplantıya katıldıklarını, aynı şekilde ilgili politika kurulu üyelerinin de burada olduğunu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Politika Kurulunu bunların takibini yapması için toplantıya özellikle aldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Siyasi olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Ülkemizin, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok çok önemli görüyorum. Özellikle de terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bildiğiniz gibi her fırsatta tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet derken tam da şu anda buradaki manzarayı ifade etmek istiyorum. Milletimizin de bizlerden istediği görüntünün bu olduğuna eminim."

“BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVİ SABIK PEŞİNDE KOŞMAK DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El işler, dil övünür." sözünü hatırlatarak, "Hepimizin bulunduğumuzun yerler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme makamlarıdır. Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz. Belediye başkanlarının görevi, devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Medyada her gün çeşitli şehirlerdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından, işten atmalara, tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlandığına işaret eden Erdoğan, "Unutmayınız, kağıt üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen personel sayısındaki her bir rakam, bir insana ve onun etrafında şekillenen daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu, emekleriyle ekmek paralarını kazanma peşindeki insanların hayatlarını diledikleri gibi altüst edebilecekleri anlamına gelmiyor. Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset, ne hizmet bina edilebilir." diye konuştu.

Kamunun diğer tüm kurumlarında olduğu gibi belediyelerde çeşitli statülerde çalışan personelin tamamına, hakka, hukuka, adalete ve vicdana uygun şekilde davranılmasının şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şayet varsa birkaç kötü örnek bahane edilerek, yüzlerce, binlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne hakka ne hukuka ne adalete ne de insanlığa sığar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya teşrifleri için teşekkür ettiği belediye başkanlarına başarı dileğinde bulundu.