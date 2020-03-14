Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Erdoğan, Başbakan Tatar ile görüştü
Erdoğan, Başbakan Tatar ile görüştü

Erdoğan, Başbakan Tatar ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede, coronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

A+A-

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede, coronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bu haber toplam 742 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler