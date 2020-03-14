Erdoğan, Başbakan Tatar ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede, coronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.