TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda konuşuyor!





KIBRIS VE EGE ADALARI UYARISI

Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz.

ABD'NİN PYD'YE YARDIMLARI BİZİM KARARLARIMIZI ETKİLEMEYECEKTİR

Stratejik ortağımız, müttefikimiz kalkıp da PYD'ye parasal desteği, silah yardımları yetmiyormuş gibi yapma kararı bizim de aldığımız ve alacağımız kararı etkileyecektir. Şunun iyi bilinmesi lazım. Türkiye bir çadır devleti değildir. Asırlara bani olan bir devlet anlayışımız vardır. Biz gereği neyse bunu yaparız. Bir ölürüz bin diriliriz. Bu böyle bilinmeli. Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapmak için yakından takip ediyorlar.

Sadece faillerini küçültür ve seviyesiz hale getirir. Türkiye tarihten, anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan gelen haklarının takipçisi olacaktır. Bizim için Afrin neyse Kıbrıs'taki Ege'deki haklarımız da odur. Bu operasyon sebebiyle hala ülkemizi suçlayanlar önce bölgedeki tünellere, kulelere baştan aşağı silahlandırılmış köylere bir baksınlar. Eğer ortadaki görüntüye rağmen tüm bu hazırlıkların ülkemize yönelik olmadığını iddia edenler varsa artık onlara söyleyecek sözümüz yoktur.

"NATO EŞİTTİR ABD DEĞİLDİR"

Tahammül edemeyenler bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu nasıl NATO üyeliği. Biz NATO'da berabersek, NATO'nun maddeleri, hükümleri neyse Türkiye ne kadar uyuyorsa Amerika'nın da o kadar uyması gerekir. Şunun da bilinmesini istiyorum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak, NATO eşittir, ABD değildir. Tüm ülkelerin her biri ABD ile eşittir. Hepimiz aynı şekilde uymak durumundayız. Sen kalkar da YPG'yi, PYD'yi bize göre terör örgütü değildir diyorsan, NATO'da müttefikin olan ülkeye bu saldırıyorsa, NATO mensubu olarak onun karşısında durman gerekir. Ne derlerse desinler, güvenlikten sorumlu temsilcileri geldi, Dışişleri Bakanları da gelecek. Onlarla da konuşacağız. Hakka hukuka uygun şekilde yürümezse bunun adı ortak veya müttefiklik veya model ortaklık olmaz.