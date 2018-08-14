Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen 'İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu'nda konuştu
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Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar. Buna karşı yapabileceğimiz iki şey var. Biri ekonomik, diğeri siyasi tavırdır. Ekonominin gerektirdiği teknik tedbirleri aldık, alıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile tüm yetkili kurumlarımız bu konuda gece gündüz çalışıyor, biz de tüm süreci yakından takip ediyoruz" diye konuştu.
'ONLARIN IPHONE'U VARSA ÖBÜR TARAFIN SAMSUNG'U VAR'
ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını savunan Erdoğan, "Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var, Venüs var, Vestel var. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir." sözlerini vurguladı.
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Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, ABD
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