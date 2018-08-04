Erdoğan: ABD'li iki bakanın Türkiye'deki mal varlıklarını donduruyoruz

Ankara'da AKP Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz dün akşama kadar sabrettik. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı yolluyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" dedi.

Washington, Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle iki bakana yaptırım kararı almıştı.

ABD'nin kararının "stratejik ortaklığa yakışmadığını" söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Amerika'nın özellikle son İzmir'deki papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır.