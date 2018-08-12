Erdinç yuvaya döndü

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu, eski futbolcusu Erdinç Börençi’yi renklerine bağladı. Futbol hayatına Baf Ülkü Yurdu’nda başlayan Erdinç, Doğan Türk Birliği, Çetinkaya, Küçük Kaymaklı, Yenicami ve Yalova gibi kulüplerde forma giymişti. Baf Ülkü Yurdu ile Çetinkaya arasında varılan anlaşma neticesinde Mete Sağır’a karşılık Erdinç’i kadrosuna katan Güzelyurt ekibi, deneyimli oyuncuya Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzayı attırdı.