Erdinç Özkahraman’ın durumu "stabil"

Mağusa’da önceki gün hareket halindeki traktöre sağ elini ve sağ bacağını kaptıran 36 yaşındaki Erdinç Özkahraman’ın durumu ciddiyetini koruyor. Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Müfit Cemal Yenen’den alınan bilgiye göre, Özkahraman’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Neler olmuştu?

Pazar günü saat 15.00 sıralarında St. Barnabas Kral Mezarlığı'nın doğu kısmında feci traktör kazası meydana geldi. 36 yaşındaki Erdinç Özkahraman traktörü ile yaptığı kazada ağır yaralanmıştı.

Traktör ile tarla sürdüğü bir sırada traktörün sapanının kayalara takılması sonucu sapanı kurtarmak için traktör üzerinden inmeye çalışan Erdinç Özkahraman, sağ el ve sağ bacağını hareket eden traktörün sağ arka tekerleğine kaptırmıştı.