Hüseyin KIRAL

GAÜ Çetinkaya futbolcusu Erdinç Börekçi, kulübü ile yaşadığı sorunlar nedeni ile futbol hayatına nokta koyma noktasına geldi. Gençler Birliği karşılaşması sonrası takımın teknik direktörü Mehmetali Özgürgün’ün bilgisi ve izni olmasına rağmen yönetim ile sorun yaşadığı ve bu yaşanan sorun sonrası takımdan koparıldığını belirten Erdinç Börekçi, geçtiğimiz hafta Dumlupınar maçı öncesi kadro dışı kaldığını ve bu davranışın kendisinin kaldıramayacağı bir davranış biçimi olduğunu söyledi. Kulübün en kötü günlerinde bile formasını gururla giydiği belirten yıldız oyuncu Erdinç Börekçi, 39 yaşına geldiğini ve bu dakikadan sonra kimse ile sorun yaşamak istemediğini, kulübünün transferi konusunda yardımcı olmaması durumunda ise futbolu bırakacağını söyledi.

Erdinç Börekçi, “Futbolcu olarak çok güzel anılarım oldu”

22 yıldır çeşitli kulüplerde ve KKTC Milli Takımı adına yeşil sahalarda top koşturduğunu, belirten tecrübeli oyuncu Erdinç Börekçi, 39 yaşına geldiğini ve bu dakikadan sonra futbolcu olarak fazla bir beklentisi olmadığını söyledi. GAÜ Çetinkaya yönetimi ile yaşadığı sorunlar yüzünden futbol hayatına nokta koymaya hazırlanan Börekçi, “Sezon sonunda zaten oyunculuk kariyerime nokta koymayı planlıyordum, bu ha şimdi oldu, ha üç ay sonra oldu benim için fark etmez” dedi. Futbolcu olarak çok güzellikler yaşadığının altını çizen Börekçi, kendisi için istenilen yüksek bonservis bedelinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, çünkü 39 yaşına gelmiş ve üç ay sonra futbolu bırakacak bir oyuncu için kimsenin yüksek bonservis bedeli ödemeyeceğini belirtti.

“Antrenör olarak sahalarda olmaya devam edebilirim”

Baf Ülkü Yurdu yönetiminin, GAÜ Çetinkaya yönetiminin belirlediği yüksek bonservis bedeli yüzünden transferinden vazgeçtiğinin altını çizen Erdinç Börekçi, Gönyeli başkan ve yönetimi ile konuştuğunu, onların da bu rakamı çok yüksek bulduğunu ancak futbolcu olarak olmasa bile antrenör olarak kendisini takımda görmek istediklerini söyledi. Kendisinin de bu teklife sıcak baktığını belirten Erdinç Börekçi, “Belki bu dakikadan sonra futbola oyuncu olarak değil, antrenör olarak hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.