Erdem Gül MİT TIR'ları davasından beraat etti

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, mühimmat yüklü MİT TIR'larına ilişkin haberleri nedeniyle yargılandığı dosyada devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etmek ve açıklamak suçlarından beraat etti.

Yayınlanma tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi, 11:37

[Haber görseli]İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Mayıs 2016'da MİT TIR'ları davası kapsamında devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama suçlamasıyla gazetemizin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar 'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcimiz Erdem Gül 'e de 5 yıl hapis cezası vermişti. Yargıtay, temyiz incelemesi sonucu Mart 2018'de Dündar'ın 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası alması, Gül'ün de beraat etmesi gerektiğini belirtmişti. Bozma kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya Erdem Gül ve avukatları Bülent Utku, Tora Pekin ve Fikret İlkiz katıldı. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Hatice Özay ve Sara Duran da katıldı. Duruşmada savcı Mehmet Yeşilkaya, mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Gül'ün 12 Haziran 2015 tarihli “Jandarma var dedi” haberinin Dündar'ın 29 Mayıs 2015 tarihli haberinin ardından devlet sırrı vasfını kaybettiği belirtildi. Bu nedenle devlet sırrı niteliğindeki bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak suçunun unsurlarının oluşmadığı ifade edildi. Gül'ün dava konusu haberinin Adana'da TIR'ların durdurulmasına ilişkin soruşturma evrakına dayandığını kaydeden savcı Yeşilkaya, “Erdem Gül'ün bu bilgi ve belgelere ne zaman ulaştığının belli olmadığı gibi, devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya Dündar'ın temin etme eylemine iştirak ettiğine dair kesin bir delil yoktur” ifadelerini kullandı. Savcı Yeşilkaya, öte yandan Gül hakkındaki davanın Basın Kanunu çerçevesinde dava açılması için öngörülen 4 aylık süreden sonra açıldığını da ifade ederek, Gül'ün beraatini talep etti. Savcının mütalaasının ardından mahkeme dosyayı karara bağlayarak, Gül'ün beraatine karar verdi.

Örgüte yardım davası sürüyor

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Mayıs 2016'da hükmü açıklarken, Dündar ve Gül'e yöneltilen örgüte yardım suçlamasına ilişkin dosyanın ayrılarak başka bir esas numarası üzerinden yürütülmesine karar vermişti. Gül'ün Dündar, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte yargılandığı bu davaya ise çarşamba günü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.