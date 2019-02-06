Erdaş Erbilen: Dikilitaş-Sarayönü dünyanın merkezi değildir
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Avukat)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Rahat
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Muhtemelen bir mühendislik bölümü seçerdim, lisedeyken düşüncem oydu babam, hukukçu olmamı çok istedi ama hiç pişman olmadım seçtiğim meslekten.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs konusunun çözümsüz kalması en büyük gaylem
Kayıtsız kalamadığım şey… Hukuksuzluk, 3. Dünya ülkesi standartlarında yaşamak zorunda olmamız
En büyük pişmanlığım… Yaptığım hiç bir şeyden pişman olmadım sadece ders almaya çalıştım
En büyük sevincim… Çocuklarım
Hayatımın dönüm noktası… 2004 yazında çalıştığım hukuk ofisinden ayrılıp kendi yazıhanemi açmam
Beni en çok etkileyen yazar… Tolkien
Başucumdaki kitap… Michael Silva- English Spy
En keyif aldığım müzik… Classic rock
En son izlediğim film… Aquaman
Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı
Dolabımdaki en gereksiz şey… 10 yıl önce aldığım bir takım elbise var 1 defa giydim ama kıyıp bağışlayamadım
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kızlarımın bana özel günlerde yazdığı kartlar
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Muhtemelen fazla gamsız oluşum
Kendimde beğendiğim özellik… Kolay sinirlenmemem
Olmasa da olur… Çok para
Olmazsa olmaz… Aile
En iyi yaptığım yemek… Yumurta
Hayalimdeki dünya… İnsana insanca değer verilen medeni bir yer
Aşk benim için… Eşim ve kızlarım
Onunla çok tanışmayı isterdim… Winston Churchill
Görmek istediğim yer… Güney Amerika
Mutlaka yapmak istediğim… Bir dil daha öğrenmek isterim
Son olarak söylemek istediklerim… Kendimizi her zaman geliştirmeye, yeni bilgiler - kültürler öğrenmeye açık olmalıyız dünyanın merkezinin dikilitaş-sarayönü olmadığını anladığımız vakit çok geç olmasından korkuyorum.