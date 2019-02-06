Erdaş Erbilen: Dikilitaş-Sarayönü dünyanın merkezi değildir

(Avukat)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Rahat

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Muhtemelen bir mühendislik bölümü seçerdim, lisedeyken düşüncem oydu babam, hukukçu olmamı çok istedi ama hiç pişman olmadım seçtiğim meslekten.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs konusunun çözümsüz kalması en büyük gaylem

Kayıtsız kalamadığım şey… Hukuksuzluk, 3. Dünya ülkesi standartlarında yaşamak zorunda olmamız

En büyük pişmanlığım… Yaptığım hiç bir şeyden pişman olmadım sadece ders almaya çalıştım

En büyük sevincim… Çocuklarım

Hayatımın dönüm noktası… 2004 yazında çalıştığım hukuk ofisinden ayrılıp kendi yazıhanemi açmam

Beni en çok etkileyen yazar… Tolkien

Başucumdaki kitap… Michael Silva- English Spy

En keyif aldığım müzik… Classic rock

En son izlediğim film… Aquaman

Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı

Dolabımdaki en gereksiz şey… 10 yıl önce aldığım bir takım elbise var 1 defa giydim ama kıyıp bağışlayamadım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kızlarımın bana özel günlerde yazdığı kartlar

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Muhtemelen fazla gamsız oluşum

Kendimde beğendiğim özellik… Kolay sinirlenmemem

Olmasa da olur… Çok para

Olmazsa olmaz… Aile

En iyi yaptığım yemek… Yumurta

Hayalimdeki dünya… İnsana insanca değer verilen medeni bir yer

Aşk benim için… Eşim ve kızlarım

Onunla çok tanışmayı isterdim… Winston Churchill

Görmek istediğim yer… Güney Amerika

Mutlaka yapmak istediğim… Bir dil daha öğrenmek isterim

Son olarak söylemek istediklerim… Kendimizi her zaman geliştirmeye, yeni bilgiler - kültürler öğrenmeye açık olmalıyız dünyanın merkezinin dikilitaş-sarayönü olmadığını anladığımız vakit çok geç olmasından korkuyorum.