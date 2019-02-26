ERDAL ÖĞRETMENE VEDA

Kalp krizi nedeniyle yaşama veda eden Beden Eğitimi öğretmeni Erdal Ersalıcı son yolculuğuna uğurlanıyor. Erdal Ersalıcı için 20 Temmuz Fen Lisesi’nde anma töreni yapılıyor. Ersalıcı'nın tabutuna çiçekler koyan öğrenci ve öğretmenler duygulu anlar yaşadı.

Tepebaşı’nda önceki gece 20.00 sıralarında geniş yol mevkiinde ormanlık alanda cesedi bulunan, iki gündür kayıp ve aranmakta olan Lefkoşa'da sakin Erdal Ersalıcı’nın (E-49) kalp krizinden öldüğü açıklanmıştı.

Törene Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit de katılıyor.

Anma töreninde konuşma yapan tarihi öğretmeni Mehmet Özçelik, Erdal öğretmenle ilgili anılarını anlattı, öğrenciler ve öğretmenler göz yaşlarını tutamadı.

Anma töreninde Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit de konuşma yaparak, sevenlerine sabır diledi. Özyiğit, Erdal Ersalıcı'yı bizzat tanıdığını söyleyerek yaşadıkları anıları anlattı.

Erdal Ersalıcı'nın cenazesi, 20 Temmuz Fen Lisesi'nden kaldırılarak Tepebaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Fotoğraflar Dila Şimşek/Hüseyin Kıral