Meclis Genel Kurulu’nda Ercan Havaalanı inşaatının tamamlanması için son tarih olarak Mayıs 2020’nin verildiğini açıklayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ‘yıl sonuna kadar tamamlanmazsa el koyarız’ dedi, ‘Ercan inşaatına girmek ve inşaatın sürüp sürmediğini yerinde görüntülemek isteyen YENİDÜZEN’in talepleri geri çevrildi.

YENİDÜZEN’in Aralık ayının ikinci haftasından bu yana ‘yanıt bekleyen’ Ercan İnşaatı’na ilişkin bilgi ve görüntü alma talebi, geri çevrildi…

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik’in sağlık sorunları nedeniyle bilgi de veremeyeceği belirtildi

Dila ŞİMŞEK

Ercan Havalaanı’nın ‘bitmeyen inşaatı’ bilmeceye döndü…

2012 yılında Ercan’ın işletme hakkı devriyle başlayan süreçte, inşaat halen tamamlanmadı.

En son ‘ödemelerin yapılmadığı gerekçesi ile bazı şirketlerin iş bıraktığı’ yönünde haberlere konu olan Ercan inşaatıyla ilgili Meclis’te soruları yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havaalanı inşaatının tamamlanması için son tarih olarak Mayıs 2020’nin verildiğini açıklamış, iddialı da bir çıkışta bulunmuştu.

‘2020 sonuna kadar tamamlanmazsa el koyarız’ diyen Bakan Atakan, inşaatın durumuna ilişkin son bilgileri de paylaşmıştı.

Ercan’a giriş izni yok!

Öte yandan YENİDÜZEN’in Aralık ayının ikinci haftasından bu yana ‘yanıt bekleyen’ Ercan İnşaatı’na ilişkin bilgi ve görüntü alma talebi, geri çevrildi…

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik’in sağlık sorunları nedeniyle bilgi de veremeyeceği belirtildi.

Bakan Atakan: “Özeleştirme kararından bu yana Türkiye’de 13 havaalanı bitirildi”

Meclis Genel Kurulu’nda Pazartesi günü CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin Ercan Havalimanı pistindeki tahribat ve ‘yeni havalimanı’ inşasının hala bitmemesi ile ilgili soruları üzerine, Atakan açıklama yapmıştı.

Ercan’ın özelleştirme kararı alındığından bu yana Türkiye’de ebatları da çok daha büyük olan 13 havalimanın bitirildiğine işaret eden Atakan, daha fazla uzatmaya karşı olduklarını belirtmiş, “2020 sonuna kadar bitirilmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceğini’ açıklamıştı.

Ercan’daki inşaat ne durumda?

Atakan, Ercan Havalimanı’nda ‘yeni havalimanı’ inşaatı çalışmalarındaki ilerlemeyi de şu şekilde aktarmıştı:

“Arnavut çalışmamız bitti,

ILS sisteminde bir sorun yok, alt temel işlemlerinin %100’ü, PMT’nin %96’sı,

Zayıf Beton İşlemlerinin %99,5’u, Kaliteli Beton İmalatının %72’si, Apron Elektrik Altyapı, Apron sahasının elektrik beton imalatı, zart beton imalatı, borulama, aydınlatmada direkt montaj tamamlandı.

Aydınlatmada kablolama armatürlerinin takılmasına bu ay başlandı. Pistte elektrik altyapı menhol imalatı %55, Zarf beton %57, Borulama %53,

Seyrüsefer menhol imalatı %87.5 oranında tamamlandı, Elektrik geçiş galerisinin %57’si, Dolgunun %50’si, Betonun %53.3’ü, Hava tarafında trapez drenaj kanalının %70’i, tamamlandı. 9 menfez tamamlandı.

Ulaşım yollarında; Terminal A %62.7, Tünel T %98.2, B, E, F, G ve çevre güvenlik ve drenajı tamamlandı.

Viyadük döşemesi ve yağmur suları çalışmaları tamamlandı.

Otopark, köprü tamamlandı.

Korkulukların %57’si bitti.

Terminal beton ve döşeme tamamlandı.

Yapısal alanda %94’i bitmişken, elektrikte ince işler devam ediyor…

Çelik çatı devam ediyor.

Memran kaplama devam ediyor, güç merkezinin binası devam ediyor…”