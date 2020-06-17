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Ercan'dan Antalya'ya charter uçuş

Ercan'dan Antalya'ya charter uçuş

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, 17 Haziran’da yani bu akşam Ercan Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na düzenlenecek ilk charter uçuş seferi için sınırlı sayıda koltuk olduğunu duyurdu.

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, 17 Haziran’da yani bu akşam Ercan Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na düzenlenecek ilk charter uçuş seferi için sınırlı sayıda koltuk olduğunu duyurdu.

İlk başvuruların biletleneceğini vurgulayan TC Büyükelçiliği, yazılı açıklamada belirtilen irtibat numaralarına veya KITSAB üyesi bir seyahat acentesine ulaşmaları gerektiğini ifade etti.

Yapılan yazılı açıklama şöyle;

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Foto: Arşiv

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