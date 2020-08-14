Ercan’daki tuvaletler tamir edildi

T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Havalimanı’nda tuvaletlerle ilgili olarak açıklama yaptı.

YENİDÜZEN’in yaptığı “Ercan’da tuvalet sıkıntısı” başlıklı haber sonrası açıklama yapan T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Havalimanı’ndaki tuvaletlerin tamir edildiğini bildirdi.

Açıklamada, T&T Ercan Havalimanı’ndaki tuvaletlerin büyük bir kısmının kullanılmaz halde olduğu yazıldığı, ancak 12 Ağustos tarihinde sadece gelen yolcu bölümünde pasaport öncesinde yer alan erkeklerin kullandığı tuvaletteki kabinlerin bir kısmının tıkanmadan dolayı arızalandığı, diğer kabinlerin ise kullanıma açık olduğu, ayni gün jet wash çağrılarak sorunun çözüldüğü ve kullanıma açıldığı belirtildi.