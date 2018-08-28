ERCAN'DAKİ EYLEME YASAK!

YENİ GELİŞME: GREVE YASAK! (21:05)

-Bakanlar Kurulu Ercan Havaalani’nda gerçekleştirilen grev niteliğindeki eylemi yasakladığını duyurdu

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Hükümetin bayramdan önce aldığı ek mesailerle ilgili kararına karşı çıkan sendikaların tepki eylemi olarak ortaya koyduğu “ek mesaiye kalmama” eylemi uygulamaya girdi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, bugün saat 19.00’dan itibaren ek mesai çalışmıyor. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, BRT’ye yaptığı açıklamada, Sendikanın ek mesaiye kalmaması nedeniyle acil inişler dışında tüm uçuşların durdurulduğunu iddia etti. Ercan giriş bekleme salonunda şu sıralarda yoğunluk yaşanıyor. YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan uçuş iptali yaşanmaması için çalıştıklarını belirtti. Bakan Atakan konuyla ilgili çalıştıklarını kaydederken ilerleyen dakikalarda daha net bilgi verebileceğini ifade etti.

Sendikalar neye karşı çıkıyor?

Kamuda örgütlü 5 sendika, ekonomik tedbir paketinde yer alan ek mesailerle ilgili yeni düzenlemeyi geri almasını talep ediyor. Bu konuda geri adım atılmaması halinde, 5 sendika örgütlü bulundukları kurumlarda bugünden itibaren ek mesai yapmayacak. 31 Aralık 2018’e kadar yürürlükte kalacak yeni uygulama ile normal günlerde, idari tatillerde ve hafta sonu tatillerinde 1’e 1 ek mesai uygulaması yapılacak. Bayram gibi resmi tatil günlerinde 1’e 1.5 ek mesai ödenecek.

YENİ GELİŞME: Başbakanlık'ta hükümet ve sendika görüşüyor

Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri şu sıralarda Başbakanlıkta hükümet yetkilileri ile bir araya geliyor. Edinilen bilgiye göre Başbakanlık'taki görüşmede Ulaştırma Bakanı ile Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası yetkilileri bir araya geldi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, BRT’ye yaptığı açıklamada; “Eğer ki bir hükümet kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmek için bir adım atarsa, bunu Sendikal Platforma götürüp değerlendireceğiz. Görüşmeler ve diyalog devam edecek” dedi.