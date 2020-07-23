"Ercan'daki eksiklikler giderilmezse eyleme gideceğiz"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Ercan Havalimanı’nda bulunan Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı Meydan İşletme Amirliği ve Meydan İtfaiye Şube Amirliği’nde fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle uzun süreden beridir sorun yaşandığını bildirdi.

Sendika Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, tuvalet, lavabo ve temiz su bulunmaması nedeniyle hijyenden yoksun koşullarda hizmet veren çalışanlardan birinin tifo hastalığına yakalandığını, bazı çalışanların da bağırsak enfeksiyonu geçirdiğini kaydetti.

Bengihan açıklamasında, “Sendikamızın tüm iyi niyetli girişimlerine rağmen sorunların çözümü yönünde maalesef hiçbir adım atılmamıştır. 29 Temmuz Çarşamba mesai bitimine kadar Ulaştırma Bakanlığı tarafından sorunların çözümü yönünde girişim başlatılmaması halinde grev dahil her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz” dedi.