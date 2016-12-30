Ayşe GÜLER

Ercan Havaalanı’nda ‘yeni yıl’ yoğunluğu yaşanıyor. Yılbaşı öncesinde havaalanında başlayan hareketlilik yılbaşı sonrasında da devam edecek, 30 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında Ercan’da toplamda 234 sefer yapılacak.

2016 yılını geride bırakacağımız, 2017’ye ‘merhaba’ diyeceğimiz bugün Ercan’da 54 uçak seferi gerçekleşecek.

Dün 90 uçak seferinin yapıldığı havaalanında, yoğunluk yarın da devam edecek.

Son 3 günün rekoru yılın ilk gününde kırılacak, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak tarihinde 94 uçak seferi yapılacak.

En fazla sabah ve akşam saatleri…

Ercan’daki uçak seferlerinde yoğunluk özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanacak.

3 gün boyunca yoğunluklu olarak seferler sabah 07.00-10.00 ile akşam 19.00-22.00 arasında gerçekleşecek.

Sivil Havacılık Dairesi Mustafa Sofi: En fazla yoğunluk yılın ilk gününde

Sivil Havacılık Dairesi Mustafa Sofi, yılbaşı dönemindeki en fazla yoğunluk 1 Ocak Pazar günü yaşanacağını söyledi.

YENİDÜZEN’e uçuşlarla ilgili bilgi veren Sofi, Ercan Havaalanı’nda dün 94 uçuşun gerçekleştiğini, bugün gerçekleşecek olan uçak seferi sayısının ise 54 olacağını belirtti.

Sofi, yılın ilk günü olan yarın ise yoğunluklu olarak dönüş seferlerin yaşanacağını 94 seferin yapılacağını dile getirerek, özellikle sabah 07.00-10.00 ile 19.00-22.00 saatleri arasında yoğunluk yaşanacağını sözlerine ekledi.

Fotoğraflar: ARŞİV