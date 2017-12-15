Ercan’da yılbaşı hareketliliği!

Didem MENTEŞ

Ercan Havaalanı’nda ‘yılbaşı’ yoğunluğu yaşanacak, 3 gün boyunca gidiş-dönüş olmak üzere toplamda 205 uçak seferi yapılacak.

Pahalı uçak bileti fiyatlarına rağmen yeni yıl tatilini fırsat bilenler yurt dışına akın edecek, yüzlerce yolcu ülkeye giriş çıkış yapacak.

30 Aralık- 1 Ocak tarihleri arasında planlanmış 205 uçak seferi yanı sıra bazı uçak şirketleri yoğunluk halinde ek seferler düzenleyecek.

Üç gün boyunca hareketli günlerin yaşanacağı havaalanında, 2017’nin son günü olan 31 Aralık’ta 83 uçak seferi yapılacak.

31 Aralık’ta 83 uçak seferi…

Yeni yıl tatilinin hafta sonuna düşmesiyle birlikte üç gün boyunca planlanmış 205 uçak seferinin en yoğun günü 31 Aralık’ta olacak. Ercan’da 30 Aralık Cumartesi günü 59 sefer, 31 Aralık Pazar günü 83 sefer ve tatilin son günü olan 1 Ocak Pazartesi günü ise 63 uçak seferi gerçekleşecek. 3 günlük tatil nedeniyle yoğunluk olarak İstanbul ve İzmir’e yolcular gelip, gidecek…

Uçak seferlerinde yoğunluk özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanacak.

3 gün boyunca yoğunluklu olarak seferler sabah 08.00-10.00 ile akşam 19.00-21.00 arasında gerçekleşecek.

30 Aralık Cumartesi: 59 sefer 31 Aralık Pazar: 83 sefer 1 Ocak Pazartesi: 63 sefer

Sivil Havacılık Dairesi Mustafa Sofi:

“Yoğunluk yılın son gününde yaşanacak”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, yılbaşı dolayısıyla havaalanında yoğunluk yaşanacağını söyleyerek, 30 Aralık ila 1 Ocak tarihleri arasında planlanmış 205 uçak seferi düzenleneceğini açıkladı. Yoğunluk nedeniyle bazı uçak şirketlerinin

En yoğun günün 31 Aralık’ta yaşanacağını aktaran Sofi, sabah ve akşam uçuşlarında ekstra yoğun saatler yaşanacağına dikkat çekti.

Sofi, uçak seferlerinin en fazla İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep gibi birçok yere seferler düzenleneceğini belirterek, İngiltere’ye de uçuşların gerçekleşeceğini aktardı.

“4 milyonlara ulaşan yolcu kapasitesi var”

Ercan’da normal günlerde de çok yoğunluk yaşandığını, yılbaşı ve bayram yoğunluklarının normal günlük uçuşların biraz üstünde olduğunu aktaran Sofi, “Yılbaşılar, bayramlar bize ekstra bir yük getirmez çünkü son havaalanı açıldığında 850 bin 1 milyon yolcuyla işe başladık, şimdilerde 4 milyonlara ulaştık. Zaten kapasitenin üzerinde çalışırız. Yeni havaalanı bittiğinde bu sıkışıklık da ortadan kalkacak” dedi.

Fotoğraflar: ARŞİV