Ercan’da uyuşturucu...1 kişi tutuklandı

Ercan Havaalanı’nda dün saat 14.30 sıralarında KKTC'ye giriş yapan D.E (E-43)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün saat 06.30 sıralarında Y.Y. (E-51), beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 16 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Polis açıklamasında Y.Y hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

EV YANGINI

İskele Boğazı’nda, dün saat 17.30 sıralarında İnna Fedorvyg'a ait evin oturma odasında şömineye fazla odun atması sonucu yükselen ateşin şömine bacasından geçen tavana temas etmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, çıkan yangın sonucu tavanda bulunan 2 metre uzunluğunda kalas ve 3 metre karelik alçıpan tavan ile çatı izolasyon malzemesi yanarak zarar gördü.