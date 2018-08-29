Ercan'da uçuşlar normale dönüyor

Ercan Havaalanı’nda dünkü eylemin askıya alınmasının ardından uçuşlar normale dönmeye başladı. Eylem nedeniyle iptal edilen uçuşların bazıları gece 00.00'dan itibaren gerçekleşmeye başlarken, bazı uçuşlar ise bugüne aktarıldı. YENİDÜZEN'e konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, şu anda endişe edecek bir durumun olmadığını, uçuşların dun gece yarısından itibaren başladığını söyledi. Bugüne aktarılan uçuş sayısına yönelik bilgi paylaşmayan Sofi, yaptıkları görüşmede bu ay içinde sendikanın 'ek mesai çalışmama' eylemi yapmayacakları konusunda uzlaşmaya varıldığını da aktardı.