Ercan’da tuvalet sıkıntısı

Ercan Havaalanı’nda bulunan tuvaletlerin büyük bir kısmının iki haftadır kullanılamaz halde olduğu öğrenildi. Bu durumdan oldukça şikayetçi olan yolcular, arızanın bir an önce giderilmesini istedi. Söz konusu tuvaletlerin kapısında ‘kullanım dışı’ uyarısı bulunurken, tuvaletlerin üzerine de çöpler yerleştirildi.