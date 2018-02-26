Ercan Havalimanı’ndaki yoğun sis nedeniyle 3 uçak iniş yapamadı. Tahmini hava raporuna göre bu gece saat 02:00 sularına kadar devam edecek sis nedeniyle Kuzey Kıbrıs’a iniş yapmaya çalışan Adana-Ercan seferini yapan uçak iniş yapamadan geri döndü.

Sivil Havacılık Hava Trafik Kontrol Ekip Sorumlusu Özgül Ergüden YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada iki Adana-Ercan ve bir Konya-Ercan seferinin iptal olduğunu belirtti. Tahmini hava raporuna göre yoğun sisin gece yarısı 02:00 gibi dağılacağını söyleyen Ergüden şuan için uçuşların durduğunu vurguladı.

Fotoğraf: ARŞİV

Polis Basın Subaylığı sis nedeniyle açıklama yaptı:

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu, İnönü Kavşağı ile Aslanköy arası yoğun sis dolayısıyla görüş mesafesi yer yer 2-3 metreye kadar düşmüş bulunmaktadır. Bu yolu kullanan sürücülerin yavaş, dikkatli ve sis farları açık seyetmeleri önemle rica olunur.