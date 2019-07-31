ERCAN'DA POLİS ŞİDDETİNE SORUŞTURMA

Sosyal medyada yayılan ‘şiddet’ görüntüleri, tepki topladı. Polis üniformalı bazı kişilerin, erkek bir şahsı yerde sürüklemesi ve tekmeleyerek dövdüğü anlar, 28 saniyelik videoyla sosyal medyaya yansıdı. Video görüntüleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaşananların Ercan Polis Karakolu’nda meydana geldiğini doğruladı.

Özersay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık bir ay kadar önce Ercan polis karakolunda gerçekleşen şiddetin görüntüleri bilgimize gelir gelmez Polis Genel Müdürü ile görüştüm, sorumlu (lar) hakkında soruşturma başlatıldı, izleyen, müdahale etmeyenlerin de ihmali olduğu aşikar. Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı. Bu hem polis teşkilatımızın hem de ülkemizin itibarına ciddi şekilde zarar verir.”

“İdare soruşturma başlatıldı”

Ercan Havaalanı Polis Karakolunda Haziran ayında yaşanan şiddet olayı ile ilgili polisten açıklama geldi.

İlgili şahsın aşırı alkollü olduğu ve x-ray cihazında telefonu ıslandığı için görevli polislere küfür ettiği iddia edildi.

Polisten olayla ilgili gelen açıklama ise şu şekilde:

13 Haziran 2019 tarihinde, Ercan Havalimanında, görüntüdeki şahıs aşırı alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, cep telefonlarının X-Ray cihazından geçtiği sırada telefonlarının ıslandığı gerekçesiyle, görevli polislere küfür edip, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Görüntülerde söz konusu şahsa karşı hiçbir zaman tasvip etmediğimiz şekilde davranan ve Polis Teşkilatınınım itibarını zedeleyecek tarzda harekette bulunan polis mensubu hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştır.