“Ercan’da ödemeler yapıldı, sorun çözüldü”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, daha önce Ercan Havaalanı’na ‘kayyum’ atanmasını da gündeme taşıyan, eksik KDV ve ciro paylaşım bedellerinin T&T Airport Şirketi tarafından ödendiğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Denktaş, “Ödemeler yapıldı, sorun çözüldü. Şirketin vergi borcu olması nedeniyle imzalanmayan bir sözleşmesi vardı. Onu da yarın (bugün) imzalayacağız” dedi.

Denktaş, büyük bir yatırım olmasına rağmen söz konusu şirketin devlete yapacağı ödemeleri sık sık geciktirme alışkanlığı olduğunu da aktardı.

Devletin T&T Airport Şirketi’nden tek bir kuruş geri alacağı kalmadığını söyleyen Denktaş, “Kendi açısından baktığında haklı gördüğü şeyler var ama ortada da yasa ve sözleşme var.” dedi.

Denktaş, şöyle devam etti: Şirketin ödemeyi geciktiği her gün cezası üstüne biner. Tartışırız ederiz sonuçta gelir cezası ile öder. Yine şimdi ödemeleri yaptı. Rayına girdi, bir tek kuruş geri almışlık yok. Kendisinin bazı şirketlerden alacakları var. Bunları bahane göstererek, ödemeleri geciktiriyordu. ‘Ben ödenmedim sizi nasıl ödeyelim’ diyordu. Bunlar bizim sorumluluğumuzda değil. Gecikme gelecek ay yine olabilir o da başka konu…