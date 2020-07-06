“Ercan’da ne uygulanacağı belli değil”

Bakanlar Kurulu’nun salgın sürecinde ve dün akşam aldığı kararlar Meclis Genel Kurulu’nda gündem oldu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Ortada kural yok’ derken, Bakanlar Kurulu’nun yaptığı işlemlerin de hukuka aykırı olduğuna işaret etti.

Erhürman, “Neden ansızın Bakanlar Kurulu bir karar üretti? Cevap şuymuş, Yüksek Mahkeme ara emri ile bir karar verecek, bu karar verilmeden dava konusu kararlarını iptal etme ihtiyacını hissetmişler. Mahkeme ara emri vermesin diye kararlarını iptal ettiler. Yaptığınız işlemler hukuka aykırı.. “ derken bugüne kadar Bakanlar Kurulu’nuın çok uyarıldığını da anımsattı.

Erhürman’ın ifadeleri devamla şöyle:

“Ombudsmanın kararlarını dikkate almadınız, görmezden geldiniz. Bir Pazar gecesi fark ettiniz ki bütün yaptığını işler hukuka aykırı… nasıl bir yönetim tarzıdır bu? Anayasa’nın en temel kurallarından biri idarenin hukuka uygun davranmasıdır. 4 ay sonra bir yasa olduğunu ve o yasaya uymak zorunda olduğunuzu…

Bakan Ali Pilli açıklamaya yapana kadar giriş kapılarında herhangi bir kural yoktu. Ülke kuralsız şekilde kaldı. Şu anda bu ülkenin kapılarında uygulanan kurallar belli değil. Ercan’da uygulanan kural belli değil.”