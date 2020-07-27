Ercan'da grev başladı

Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, ülkeye girişlerde yapılan PCR testi sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinaya alınması yönündeki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle bugün 13.00’ten 24.00’e kadar grev başlattı.

Ercanda Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, acil askeri ve devlet uçakları hariç, iniş ve kalkışları saat 0.00’a kadar durdurdu.

YENİDÜZEN’e konuşan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası kaynakları, "Sözlü olarak 14.00 da yasak devreye girecek bilgisi geldi. Yazılı bilgi gelmediği surece 00.00a kadar grevdeyiz" dedi.

Sendikalar, ülkede yeniden kapanma noktasında gelinmemesi adına, ülkeye giren kişilerin, PCR sonuçları çıkana kadar insan onuruna yakışır ve sağlık kurallarına uygun şekilde karantinada kalmasını ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bu yönde aldığı kararların uygulanmasını talep ediyor.

Bu sabah Ercan Havaalanı girişinde basın açıklaması yapan sendikalar, Hükümete taleplerinin karşılanması için 13.00’e kadar süre vermişti.

Sendikalar, bu konuda somut adım atılmazsa bugün 13.00-00.00 arası grev yapılacağını, 00.00’da yapılacak değerlendirmenin ardından yarın greve devam kararı alınabileceğini belirtmişti.

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı saat 13.30’da başladı.Bakanlar Kurulu'nun Ercan'da başlayan grev ile ilgili karar alması bekleniyor.

“TOPLUM SAĞLIĞINI RİSKE ATAN KARARLAR ÜRETMEKTEN VAZGEÇİN”

Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası bugün Ercan Devlet Havalimanı önünde basın açıklaması yaptı.

Sendikalar adına konuşma yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin ülkeye girişlerle ilgili toplum sağlığını riske atan kararlar ürettiğini savunarak, bunlardan vazgeçmesini talep etti.

Hükümete toplum sağlığını güvenceye alacak kararlar üretmesi çağrısında bulunan Bengihan, Sağlık Bakanlığı’nı da Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın verdiği yetki kullanmaya davet etti.

Sendikaların niyetinin ülkeyi kapatmak olmadığına vurgu yapan Bengihan, “Bizim talebimiz yeniden kapanmamak için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Ülkeye girişlerin sağlıklı ve kontrollü olmasıdır” dedi.

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlara işaret eden Bengihan, “Kapanan işletmelerin, özel sektörün yaşadığı sıkıntıların, emekçilerin açlığa terk edildiğinin bilincindeyiz. Sağlık ve ekonomi birbirinden ayrılamaz” dedi.

Ülkede küçük esnafta bir hareketlilik yaşanmaya başladığını, bunun önemli olduğunu, işletmelerin endişesinin yeniden kapanmak olduğunu dile getiren Bengihan, bu noktada gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin yaptığı bir açıklamaya atıfta bulunan Bengihan, sağlık altyapısının ve pandemi hastanesinin hazır olmamasının, tüm kesimlerde güven eksikliğine yol açtığını, huzursuzluk yarattığını savundu.

“YASA UYGULANSIN…YETKİLER KULLANILSIN”

Bakanlar Kurulu’nun 5 Temmuz tarihinde aldığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde COVID-19’un tehlikeli bulaşıcı hastalık ilan edilmesi ve önlem ve tedbirleri belirleme yetkisinin Sağlık Bakanlığı’na verilmesine yönelik kararları anımsatan Bengihan, giriş çıkışlara yönelik kararların yasa kapsamında alınması gerektiğini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar’ın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararın siyasi olduğu ve uygulamayacağına yönelik açıklamalar yaptığını savunan Bengihan, “Başbakan Ersin Tatar’ın enfeksiyon hastalıkları doktorası mı var” dedi.

Karar verme yetkisinin Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu söyleyen Bengihan, “Burada bir yetki aşımı vardır. Sağlık Bakanlığı yetkili mercidir. Kendisine verilen yetkiyi kullanmıyor” diye konuştu.

“HALKIN SAĞLIĞI RİSKE ATILMIŞTIR”

Sağlık Bakanlığı’nın karantina merkezleri kurulmasına yönelik adım atmadığını söyleyen Bengihan, 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelen yolcu sayısının 23 bin olduğunu belirtti.

Bengihan, “PCR testi sonuçları alınmadan halkın içine karışmış kişiler vardır. Ülkeye farklı amaçlarla birçok insan geldi. Buradaki halkın sağlığı riske atılmıştır. PCR sonucunu beklemeden berbere giden, toptancılık yapan, yanlış adres verdiği için PCR sonucu pozitif çıkan ama bulunamayan kişiler oldu. PCR sonucu çıktıktan sonra dilediği yere gitsin ama sonucu beklemek gerekiyor” dedi.

Taleplerinin kapanma olmadığını, bir kez daha kapanmamak için PCR sonucu çıkana kadar ülkeye gelenlerin karantinaya alınması olduğunu söyleyen Bengihan, bu kararların Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi’nin kararları olduğunu, bu kararları hükümetin savunması gerekirken sendikaların savunmak zorunda kaldığını ifade etti.