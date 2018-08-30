Ercan’da ek mesai 5 saat durdu, faturası ağır oldu: 26 uçuş, 2 bin 410 yolcu

Ayşe GÜLER

Ercan Havaalanı’nda uçuşları durduran 5 saatlik ‘ek mesai yapmama eylemi’ nedeniyle 13 geliş, 13 gidiş olmak üzere toplamda 26 uçuş iptal edildi, 2 bin 410 yolcu etkilendi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, bazı uçuşların önceki gün gece yarısından itibaren gerçekleştiğini, bazılarının ise düne aktarıldığını kaydetti.

Aktarılan uçuş sayısına yönelik bilgi vermeyen Sofi, yaptıkları görüşmede bu ay içinde sendikanın 'ek mesai çalışmama' eylemi yapmayacakları konusunda uzlaşmaya varıldığını da aktardı.

Sofi, Sivil Havacılık Dairesi’nde toplamda 46 kontrolörün bulunduğunu aktararak, personel sayısının artırılarak, böylelikle ek mesailerde ciddi düşüş yaşanmasının sağlanacağını da söyledi.

Öte yandan Hava Trafik Kontrolörü Sendikası ise hükümete ek mesailerle ilgili aldığı kararı gözden geçirmek için Eylül ayı sonuna kadar süre tanıdı, bu konudaki fedakarlığın yalnızca 24 saat çalışan personelden değil tüm kamudaki sendikalarla uzlaşılacak belli bir yüzdelik üstünden yapılması gerektiğini söyledi.

Inner Circle grubu üyeleri de uçuş saatini bekledi…

Eylem sonrasında ilginç görüntüler de objektiflere takıldı.

22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nde önceki akşam konser veren dünyaca ünlü Reggae grubu Inner Circle da eylemden etkilenen isimler arasındaydı…

Dün sabahın erken saatlerinde Ercan Havaalanı’na gelen Inner Circle grubu üyeleri de uçuş saatinin gelmesini bekledi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi:

“46 hava trafik kontrolörü var, sayı en az 2 katına çıkmalı”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, bazı uçuşların önceki gün gece yarısından itibaren gerçekleştiğini, bazılarının ise düne aktarıldığını kaydetti.

Aktarılan uçuş sayısına yönelik bilgi vermeyen Sofi, yaptıkları görüşmede bu ay içinde sendikanın 'ek mesai çalışmama' eylemi yapmayacakları konusunda uzlaşmaya varıldığını da aktardı.

Sofi, çalışanlara yönelik bilgi verdi, sorunun nasıl çözümlenebileceğini paylaştı.

Gündüz vardiyalarında en az 9, gece vardiyalarında ise en az 10 hava trafik kontrolörünün görev yaptığını ifade eden Sofi, Sivil Havacılık Dairesi’nde toplamda 46 kontrolörün bulunduğunu aktardı.

Hava trafik kontrolörlerinin 12-24 ya da 12-48 saatlik vardiya ile çalıştıklarını dile getiren Sofi, dünyada da benzer çalışma sisteminin uygulandığını kaydetti.

Sofi, personel sayısının artırılması gerektiğini vurgulayarak, böylelikle ek mesailerde ciddi düşüş yaşanmasının sağlanacağını da söyledi.

Hastalık ya da izin durumlarında personellerin ekstra çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Sofi, rahat bir çalışma düzeni için şu andaki çalışan sayısının 2 kat yukarıya çekilmesi gerektiğini belirtti.

Sofi, hava trafik kontrollerinin Türkiye’de 16-17 aylık eğitimden geçerek, bu göreve başlayabildiğini ifade ederek, “Bu süreçte herkes başarılı olamaz. İşe aldık deyip, ertesi gün işe başlayamaz.” dedi.





Sivil Havacılık Dairesi Müdür Muavini Gökhan Dağman:

“1 uçak Ercan’a geç iniş yaptı, 1 uçak da kalkamadı”

Sivil Havacılık Dairesi Müdür Muavini Gökhan Dağman, eylem nedeniyle 13 geliş, 13 de gidiş olmak üzere toplam 26 uçuşun etkilendiğini, 2410 yolcunun da uçuşunu gerçekleştiremediğini aktardı.

Dağman, Ercan’a inen ve içerisinde 177 yolcunun bulunduğu uçağın eylem nedeniyle kalkış yapamadığını kaydederek, 71 yolcusu bulunan bir uçağın da gecikmeli olarak havaalanına ulaştığını söyledi.

Hava Trafik Kontrolörü Sendikası’ndan Hükümet’e:

Eylül sonuna kadar süre

Hava Trafik Kontrolörü Sendikası, Ercan’da önceki akşam yaşanan ve kaosa neden olan eylem sonrasında açıklama yaptı, hükümete ek mesailerle ilgili aldığı kararı gözden geçirmek için Eylül ayı sonuna kadar süre tanıdı.

Ek mesailerle ilgili fedakarlığın yalnızca 24 saat çalışan personelden değil tüm kamudaki sendikalarla uzlaşılacak belli bir yüzdelik üstünden olmasını istediklerini de açıklayan sendika, “Mesele fedakarlık edip etmemek değil! Adalettir eşitliktir!” dedi.

Sendika tarafından yapılan açıklama şöyle: Bilindiği gibi bayram öncesi Hükümet belli tasarruf karaları çerçevesinde bizlerden görüş almadan belli kararlar üreterek vardiya çalışan bizlere dikta etmiştir. Bizlerse bizlerle bu konuda herhangi bir görüşme olmadığını ek-mesailerden kesinti yapılması kararına bağlı olarak Hükümete bayram öncesi turizmin aksamaması amacıyla eylemlerimizi bayram sonrasına bırakacak şekilde karar aldığımızı 10 gün öncesinden yazılı olarak bildirdik. Bu bildiriye rağmen Hükümetten herhangi bir çağrı veya görüşme gelmemiştir. Eylem başlatıldıktan sonra bizlerin farkına varan Hükümet ile İlk kez masaya dün akşam oturduk.

Kamuoyundaki bilgi eksikliğini gidermek amacıyla özellikle vurgulamak isteriz; üzerinde tartışılan konu fedakarlık edip etmeme meselesi değildir! Uzlaşılamayan konu, bu fedakarlığın neden sadece bizler gibi 24 saat, gece gündüz çalışması zorunlu olan yerlerde, zaten zor koşullarda çalışan vardiya çalışanlardan ısrarla beklendiğidir. Bu alınan karar kamuda adaletsiz bir duruma personel arasında sorunlara yol açmıştır. Hükümet elini sadece vardiya çalışanlarının cebine atarken kendi çalışanları arasında ayrımcılık gütmekte olduğu gerçeğini de görmezden gelmektedir. Hükümete yaptığımız bildirimde de aktardığımız üzere farklı bir yerde değil biz de bu ülkede yaşıyoruz, biz de Hükümetten ekonomik önlem ve siyasi irade talep ediyoruz. Bizler de ülkenin ekonomik koşullarının farkındayız, hatta hükümetin ekonomik anlamdaki birçok önerisini de (yetersiz görmemize rağmen) destekledik. Ancak söylem ve eylemlerin örtüşmesini de beklemekteyiz.

Sendikamız ek-mesailerle ilgili tepki ortaya koyarken bu karardan dönülmesini ve bir fedakarlık olacaksa bunun sadece 24 saat çalışan personelden değil tüm kamudaki sendikalarla uzlaşılacak belli bir yüzdelik üstünden olmasını teklif etmektedir. Hükümetin aldığı kararı gözden geçirmesi ve bizlerle uzlaşması için Eylül ayı sonuna kadar bolca vakti olacaktır. Umarız bizleri masaya çağırmak için yeniden uçakların kalkmamasını beklemezler. Mesele fedakarlık edip etmemek değil! Adalettir eşitliktir!”

Ercan’daki eylemden 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nde önceki akşam konser veren dünyaca ünlü Reggae grubu Inner Circle da etkilenen isimler arasındaydı…

Eylemin kalkması ile sabahın erken saatlerinde Ercan Havaalanı’nda uçuşlar normale döndü.