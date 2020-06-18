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Ercan'da da soruşturma

Ercan'da da soruşturma

Polis "Özel İzinle Özel Uçuş Skandalı" sonrasında Ercan Havaalanı'nda da soruşturma başlattı.

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Polis "Özel İzinle Özel Uçuş Skandalı" sonrasında Ercan Havaalanı'nda da soruşturma başlattı.

Sivil Havacılık Dairesi'nden Muhaceret'e polis soruşturması yapıldığı öğrenildi.

Ülkeye giren 'özel grubun' pasaport ya da kimliklerinin dışarıya sızması yanı sıra, 12 kişilik kafilenin hangi girişi kullandığı da araştırılıyor, kamera görüntüleri yeniden inceleniyor.

Bir yandan Girne Merit Otel'de çok sayıda kişiden ifade alan polis, Ercan'da da gümrük işlemi yapılmayan özel uçuşla ilgili tüm detayları araştırıyor.

'Basına kim bilgi verdi?'

Öte yandan Ercan Havaalanı ve Sivil Havacılık'ta da personele yönelik uyarılar yapıldığı da öğrenildi.

Polis araştırması sürerken, personele de basına bilgi verilmemesi yönünde 'uyarılar' yapıldığı bilgisi haber merkezimize ulaştı.

 

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