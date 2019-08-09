Ercan’da 'bayram' trafiği: 10 günde 857 uçuş

Dila ŞİMŞEK

Ercan Havaalanı’nda ‘Kurban Bayramı’ tatili yoğunluğu yaşanacak, 10 günde 857 uçak seferi gerçekleşecek.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan resmi bilgiye göre; 9 Ağustos Cuma (bugün) ile 18 Ağustos Pazar günü arasında Ercan Havalimanı’nda 857 uçak seferi olacak.

Rekor, bugün ve yarında…

Ercan’da en fazla yoğunluk bugün ve yarın yaşanacak.

Bugün 95 geliş-gidiş seferi, Arife günü olan yarın ise 96 geliş-gidiş olacak.

Ercan Havalimanı’nda Kurban Bayramı tatili süresince yoğunluk yaşanıyor, 9 Ağustos ile 18 Ağustos arasında 857 uçak seferi gerçekleşecek. 9 Ağustos Cuma: 95 sefer

10 Ağustos Cumartesi: 96 sefer

11 Ağustos Pazar: 90 sefer

12 Ağustos Pazartesi: 81 sefer

13 Ağustos Salı: 78 sefer

14 Ağustos Çarşamba: 80 sefer

15 Ağustos Perşembe: 81 sefer

16 Ağustos Cuma: 89 sefer

17 Ağustos Cumartesi: 80 sefer

18 Ağustos Pazar: 87 sefer

Bayramın ilk gününde de yoğunluk sürecek

Bayramın ilk günü arife gününe göre az da olsa düşüş yaşanacak.

11 Ağustos Pazar günü 90 sefer yapılacak.

Bayramın ikinci günü sefer sayısı 81’e düşecek.

En az uçak seferi Bayramın üçüncü günü

Bayramın üçüncü günü, yoğun tempo düşecek, sadece 78 sefer yapılacak.

Diğer günler kaç uçuş olacak?

Bayramın son günü olan 14 Ağustos Çarşamba günü 80 sefer yapılırken, bir gün sonrası Perşembe günü ise 81 sefer olacak.

16 Ağustos Cuma günü ise sefer sayısı 89’a yükselecek.

Hafta sonunda ise yoğunlukta düşüş olacak. Cumartesi günü 80 sefer yapılırken, 18 Ağustos Pazar günü 87 sefer yapılacak.

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