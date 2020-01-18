Ercan'da 10 bin dolar…
Polis, dün sabah saat 05.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda H.G’nin (E-37) tasarrufunda 19 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden ülkeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit etti.
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Polis, dün sabah saat 05.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda H.G’nin (E-37) tasarrufunda 19 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden ülkeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit etti. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.
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