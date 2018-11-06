'Ercan'a ikinci handling şirketi için çalışma var'

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı.

Milletvekillerinin yaptığı güncel konuşmalarda, Kıbrıs sorunu, bilişim suçları, CAS çalışanlarının sorunları, yolsuzluklar, kamu reformu ve toplu taşımacılık da Meclis gündemine taşındı.

AKANSOY: DOĞAL GAZ CİDDİ KRİZE DÖNÜŞEBİLİR

CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler Bağlamında Kıbrıs Sorunu” konusunda konuşma yaptı.

Akansoy, Doğu Akdeniz’de 9 bin 350 milyar metre küp doğalgaz olduğunun tahmin edildiğini söyleyerek, Avrupa Birliği’nin yıllık doğalgaz ihtiyacına bakıldığında potansiyelin ne kadar büyük olduğunun görüldüğünü belirtti.

Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’ta Ekonomist dergisinin toplantısında bu konunun tartışıldığını anlatan Akansoy, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ciddi bir hata yaparak, müzakere sürecini ileriye taşımak yerine doğalgaz konusuna yöneldiğini söyledi.

Akansoy, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı’nın Kıbrıs’a ziyaretine değinerek, uluslararası camianın Kıbrıs sorununa yönelik ilgilisinin önemine işaret etti.

Adil ve kalıcı bir çözüme yönelme adına başlayan süreci dikkate almak gerektiğini vurgulayan Akansoy, doğalgaz konusunda gelinen aşamanın ciddi krize dönüşebileceğini, bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Akansoy, bu yönde siyasilerin ve Meclis’in duyarlılığını artırmak amacıyla bugün bu konuyu gündeme getirdiğini ifade etti.



ARIKLI: CUMHURBAŞKANI BİLGİ LENDİRSİN

YDP Genel Başkanı Mağusa Milletvekili Erhan Arıklı “CAS Çalışanları ve Diğer Çalışanların Sorunları” konusuna değindi.

Rum tarafında Kıbrıs sorununa ilişkin farklı arayışlar olduğunu söyleyen Arıklı, Anastasiadis’in bugün basın toplantısı düzenleyeceğini ve bu konulara değineceğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da Meclis’i bilgilendirme çağrısı yaptı.



ATAKAN: İKİNCİ HANDLİNG ŞİRKETİ İÇİN ÇALIŞMA



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, konunun mahkeme gündeminde olduğunu, bu nedenle ayrıntıya girmek istemediğini söyledi.

Çalışanların hangi partiyi destekledikleri veya hangi parti döneminde işe alındıklarının kendileri açısından bir önemi olmadığını söyleyen Atakan, “Bu kişilerin tümü KKTC vatandaşıdır. Bu konuda partilerden bağımsız bir bakış açısına sahibiz” dedi.

Başsavcılığın iki kez 2016 ve 2018 yıllarında CAS’ın devlet şirketi olmadığı görüşünü verdiğini söyleyen Atakan, önceki yıllarda verilen farklı kararların ardından son iki kararın, değişen olgular üzerine verildiğini kaydetti.

Mahkeme, savcılık ve CAS’ın o dönemdeki yöneticilerinin şirketin devlet kurumu olmadığı görüşünü ortaya koyduğunu dile getiren Atakan, yönetime bu nedenle müdahale edilemediğini, alınan doğru olmayan kararlara yönelik tedbir alınamadığını belirtti.

2017 yılı sonlarında “CAS’ın ipini çeken bazı kararlar alındığını” belirten Atakan, Ercan’da iki tane handling firmasının çalışması gerektiğinin farkında olduklarını ve bazı çalışmalar yapıldığını söyledi

Atakan, CAS’taki sorunlarla ilgili mahkeme kararı sonrasında, hem çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ikinci handling firmasına yönelik gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti.



CANALTAY: BİLİŞİM YASASI HIZLI ŞEKİLDE GEÇİRİLMELİ



UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, “Bilişim Suçları” konusunda yaptığı konuşmada, bilgi ve teknolojinin kullanımının yaygınlaşmasının bilişim suçlarının da artmasına yol açtığını belirtti.

Canaltay, tüm ülkelerin bilişim suçlarına yönelik birçok çalışma yaptığını dile getirerek, ülkede bu konuda istenilen seviyeye varılamadığını, Bilişim Yasası’nın çıkması için yapılan çalışmaların sonuçlandırılamadığını kaydetti.

Ülkede de bilişim suçlarının arttığını, dolayısıyla Bilişim Yasası’nın hızlı bir şekilde geçirilmesi gerektiğini söyleyen Canaltay, son yasa tasarısının oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlandığını dile getirerek, önceki hükümet döneminde hazırlanan yasanın süratle geçirilmesini talep etti.

Çocukların Internet ortamında da suça yönlendirildiğini söyleyen Canaltay, bazı suçların çocukları hedef aldığını, çocukların dolandırıcılık, cinsel istismar ve zorbalıkla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Canaltay, çocukların bilişim suçlarından korunmasının yasada yer alması gerektiğini vurguladı.



HASİPOĞLU: AKINCI GEVŞEK FEDERASYON KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYOR?



UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu “Kıbrıs Müzakerelerinde Başlaması Muhtemel Yeni Görüşme Süreci” konusunda konuşma yaptı.

Kıbrıs konusunda yeni bir sürece girildiğinin anlaşıldığını, bunun yapılan temaslar ve açıklamalardan görüldüğünü söyleyen Hasipoğlu, gevşek federasyon kavramının Kıbrıs Rum tarafı tarafından ortaya atıldığını belirtti.

Hasipoğlu, merkezi devletten yetkileri alalım kurucu devletlere verelim anlayışının Anastasiadis tarafından ortaya atıldığını, bir tartışma zemini yaratıldığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu yöndeki görüşlerinin bilinmediğini, gündemi belirleyenin Rum tarafı olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, Akıncı’nın bu konuda Meclis’in görüşünü almadığını, bilgi vermediğini söyleyerek, Meclis’in katkısı ve görüşünün alınması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin müdahale hakkının ortadan kaldırılmasına UBP olarak onay vermeyeceklerini söyleyen Hasipoğlu, bu konunun BM parametresi haline geldiğini belirtti.

Hasipoğlu, süre sınırı ve sürenin sonunda ne olacağının masaya oturmadan belirlenmesi gerektiğini söyledi.

ÇALUDA: SADECE AYTAÇ ÇALUDA SORGULANACAK SÖZÜ MÜ VERİLDİ?



UBP Milletvekili Aytaç Çaluda “Yolsuzluklar” konusunda konuşma yaptı.

Çaluda, üç ay önce Meclis Başkanlığı aracılığıyla üç tane kurumla ilgili soru önergesi verdiğini, bunların Vakıflar, Kooperatif Merkez Bankası ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili olduğunu söyledi.

Hükümeti oluşturan siyasi partilerin özellikle de Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay’ın iktidara gelmeden önce yolsuzlukları araştıracaklarını, verilen kredileri soruşturacaklarını söylediklerini ancak iktidara geldikten sonra bu konularda “ses çıkarılmadığını, hesap sorulmadığını” savundu.

“Sadece Aytaç Çaluda’yı mı sorgulama sözü vermiştin” diye soran Çaluda, kredi şartlarının uygulanmadığını, ipotek ve kefil göstermeden çok ciddi miktarda kredi alıp geri ödemeyenlerden hesap sorulmadığını söyledi.

İskan ile ilgili güneyden gelen binlerce insanın eşdeğer sorunu yaşadığını dile getiren Çaluda, Annan Planı döneminde CTP yetkililerinin paket konusunu durdurduğunu, iki binin üzerinde güney göçmeninin eşdeğerden yararlanmadığını, puanlarının ellerinde kaldığını belirtti.

Çaluda, Ercan Havalimanı ile ilgili iddiaların da soruşturulmadığını söyleyerek, hükümetin iktidara geldikten sonra bu konunun üzerine de gitmediğini iddia etti.



ÖZTÜRK: DÜNYA BANKASI RAPORU DİKKATE ALINMALI



UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, “Kamu Reformu” konulu konuşmasında, hükümetin yasaları düzenlemek, şeffaf olmak vaadiyle göreve başladığını ancak Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nda köklü reform bulunmadığını söyledi.

Öztürk, Dünya Bankası’nın KKTC’ye gelerek bir rapor hazırladığını belirterek, bu rapordaki sonuçların da dikkate alınmasını istedi.



HAMZAOĞULLARI: TURİST OTOBÜSLERİ DENETLENSİN



CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Toplu Taşımacılarımızın Ülkemizde Konaklayan Yabancı Turistlere Güney Kıbrıs Havaalanına Taşıma Hizmeti Verememesine İlişkin Sıkıntılar” konusunda konuştu.

Hamzaoğulları, Kurudere köyünden gelen bir mesajı okuyarak, bölgedeki kavşakta 25 ölüm gerçekleştiğini belirterek, bu soruna çözüm bulunabilmesi için çalışma yapılmasını istedi.

Kıbrıs’ın güneyindeki havayollarına gelen AB yolcularının Kıbrıs'ın kuzeyindeki otellere Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı otobüslerle getirilmesine itirazları olmadığını söyleyen Hamzaoğulları, Kıbrıs'ın kuzeyindeki otellerden alınan yolcuların Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı otobüslerle güneydeki havaalanına götürülmesine karşı olduklarını belirtti.

Hamzaoğulları, bunun engellenmesini istedi.

Polis tarafından bu konunun denetlenmesini isteyen Hamzaoğulları, ilgili bakanlıkların bu yönde emir vermesini de talep etti.

Kıbrıs'ın kuzeyindeki otellerin önünden Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı araçların yolcu alıp onu kuzeyde gezdirmesi ve havaalanına taşımasına karşı olduklarını söyleyen Hamzaoğulları, bu uygulamanın durdurulması ve bu taşımacılığın kuzeydeki araçlarla yapılması halinde elde edilecek kazançla, üç yılda Kıbrıs'ın kuzeyinde var olan otobüslerin yenilenmesinin sağlanabileceğini belirtti.

Hamzaoğulları, Dışişleri, Bayındırlık Ulaştırma ve Turizm Bakanlıklarının bu konuya eğilmesi ve sorunu çözmesini istedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı güncel konuşmaların tamamlanmasıyla sona erdi.

Genel Kurulun bir sonraki oturumu, 12 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.