Ercan üzerinden sığınma

BM kontrolünde güneye geçen Suriyelilerin güneydeki kamplarda kalan yakınları ile görüşmek için adaya geldikleri belirtildi.

- Ercan'da indikleri andan itibaren mülteci olduklarını belirten kişilerin güney Kıbrıs'a gitmek istediklerini beyan etmesi ile süreç de başlatılıyor. Daha önceki uygulamalarda Ercan üzerinden geri gönderilen Suriyelilerin artık yeni uygulama ile kabul edilmeye başlanması yeni bir gelişme olarak sayılıyor.

-KKTC Dışişleri Bakanlığı “KKTC’ye mülteci kabul kurallarını” değiştirdiği ifade edilirken ülkeye girişlerine izin verilen mültecilerin sorgulanmadan güneye aktarılmasına olanak tanınıyor.

-Ercan’a gelip mülteci başvurusu yapan Suriyeliler Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği’nden gelen yetkililer tarafından sorgulanıyor.

- Mülteci başvurusu kabul edilenler Güney Kıbrıs’taki mülteci kampına gönderiliyor. Bu yolla birçok Suriyelinin Güney’deki mülteci kampına geçtiği belirtildi. Dünkü kafilede 69 kişi olduğu KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından belirtildi.

Ercan üzerinden adaya giriş yapan 69 Suriyeli, güney Kıbrıs'a aktarıldı. Güneye "sığınma" başvurusunda bulunan Suriyeliler KKTC makamlarının gözetiminde Ercan'dan Suriyeli Ledra Palace Barikatı’na geçirildi. BM kontrolünde güneye geçen Suriyelilerin güneydeki kamplarda kalan yakınları ile görüşmek için adaya geldikleri belirtildi.

Türkiye üzerinden transit uçuşla Ercan Havaalanı'na geldikleri düşünülen Suriyelilerin güneyde bulunan akrabaları ile görüşmek ve sığınmak için böyle bir yöntemi seçtikleri belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları Suriyelilere herhangi bir vize uygulamadığı için ülkeye "mülteci" olarak giriş yapan kişilerin güney Kıbrıs'a ise sığınma talebi ile giriş yaptıkları kaydedildi.

Ercan'da indikleri andan itibaren mülteci olduklarını belirten kişilerin güney Kıbrıs'a gitmek istediklerini beyan etmesi ile süreç de başlatılıyor.

Suriyeliler daha önceki uygulamalarda Ercan üzerinden geri gönderiliyordu. Artık yeni uygulama ile güneye aktarımları sağlanıyor. Bu durum yeni bir yöntem olarak dikkat çekiyor.

Önce Ercan'da Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın geçmişte ikram ve yönetim yeri olarak kullandığı bina tutulan Suriyelilerin daha sonra otobüsler aracılığıyla Ledra Palace barikatına getirildiği ifade edilmişti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı “KKTC’ye mülteci kabul kurallarını” değiştirdiği ifade edilirken ülkeye girişlerine izin verilen mültecilerin sorgulanmadan güneye aktarılmasına olanak tanınıyor.

Ercan’a gelip mülteci başvurusu yapan Suriyeliler Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği’nden gelen yetkililer tarafından sorgulanıyor.

Mülteci başvurusu kabul edilenler Güney Kıbrıs’taki mülteci kampına gönderiliyor. Bu yolla birçok Suriyelinin Güney’deki mülteci kampına geçtiği belirtildi. Dünkü kafilede 69 kişi olduğu KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından belirtildi.

Söz konusu sığınmacıların güney Kıbrıs'a geçtikleri andan itibaren sığınma hukukunun çalıştırıldığı ve oradaki mülteci hakları çerçevesinde hak talep ettikleri ifade ediliyor.

Son dönemde gelen kafilelerin daha çok sığınma talebiyle değil, güneydeki mülteci kampında kalan Suriyelilerle görüşmek isteyen akrabalar oldukları da gelen bilgiler arasında…