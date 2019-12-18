Ercan uçuşunda bomba ihbarı: "UÇAĞI PATLATACAĞIM"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gelmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı. Bir kadın “Uçağı patlatacağım” diye bağırmaya başladı. Görüntülerde yüzü kapalı olan kadının yolcular tarafından durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre bugün 06:54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gelmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. "Uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi.

SABAH'ın elde ettiği görüntülerde kadının yüzünün kapalı olduğu, yolcular tarafından da durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.

Uçağın tahliye edildiği öğrenilirken uçakta arama yapılmaya başlandı.

Söz konusu kadının uçaktan indirildiği ve sorgulandığı belirtildi. Sivil havacılık Dairesi’nden alınan bilgiye göre uçak gecikme sonrası Kıbrıs’a gelmek üzere havalandı. Uçak şu sıralarda Kıbrıs’a geliyor.