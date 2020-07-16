Ercan trafiği artıyor: Bugün 5 sefer

YENİDÜZEN

Ülkeye gelişlerde günde iki sefer olan uçuşlar, dünden itibaren 6 sefere çıkartıldı, Ercan Havaalanı’ndan bugün 5 sefer yapılacağı öğrenildi.

18 Temmuz’dan itibaren ise günlük sefer sayıları 8’e yükseltilecek.

Ülkeye gelen her uçak seferinin, Ercan Havaalanı’na inişinden 1 saat 15 dakika sonra yolcu alarak geri döneceği de ifade edildi.

Hava yoluyla İstanbul’dan Ercan Havaalanı’ndan ülkeye 1-12 Temmuz tarihleri arasında 4 bin 723 yolcu giriş yaparken, 4 bin 796 yolcu da çıkış yaptı.

“Aksama yok, güzel bir sistem kuruldu”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan’daki trafiğin giderek yoğunlaşmasını YENİDÜZEN’e yorumladı, alanda iyi bir sağlık sistemi kurulduğunu ve hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Ercan Havaalanı’nda alınan tedbirlerle aksama olmadan 1 saat, 75 dakika arası yolcuların PCR testlerinin yapıldığını ifade eden Sofi, iyi bir sağlık ekibi oluşturulduğunu belirtti.

Sofi, “Alanda çok güzel bir sağlık bakanlığı ekibi var, yaklaşık 1 saat 75 dakika arasında tüm testler yapılıp insanlar alanda bekletilmeden gönderiliyor.

Sağlık Bakanlığı burada güzel bir sistem oturttu. Bizler de Ulaştırma Bakanlığı olarak hava limanında hem yolcu gelişinde hem de gidişlerinde Pandemi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz.” dedi.

“İngiltere’den gelenler için 14 değil 7 gün karantina”

İngiltere uçuşlarıyla ilgili de bilgi paylaşan Sofi, “İngiltere yolcuları, bugünden itibaren 14 gün değil 7 gün karantinaya girecekler. Zaten İngiltere’den uçuş vardı, bağlantılı olarak zaten her gece geliyorlardı. Ülkeye giriş şartları değişti. Yolcular önce İngiltere’den aldığı PCR testini gösterecek, ardından Ercan’da ikinci kez PCRT testi yaptıracak ve 7 gün karantinada kalıp bu 7 günü sonunda yine bir PCR testi yaptırıp öyle çıkış yapabilecek. İngiltere’den gelen yolcular artık 14 gün değil 7 gün karantinaya tabi tutulacak.” dedi.

Seferlerin ülkeye geliş saatleri ise şöyle:

THY seferi-Sabiha Gökçen Havaalanı: 01.05,

THY seferi-İstanbul Havaalanı: 02.25

Pegasus seferi- Sabiha Gökçen Havaalanı: 10.05

Pegasus- Adana Havaalanı: 15.00

Pegasus- Sabiha Gökçen Havaalanı: 18.10