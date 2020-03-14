Ercan İstanbul uçağı iptal

Türk Hava Yolları, yarınki Ercan-İstanbul ve İstanbul-Ercan uçuşlarını iptal etti. THY’den yapılan açıklama şu şekilde: “Türk Hava Yolları’nın 15/03/2020 tarihli, THY962 IST 1520 ECN 1700 ve THY963 ECN 1755 IST 1950 havayolu şirketince iptal edilmiştir. Uçuş bilgilerinizin detayını Ercan Havalimanı 0392 600 5000 numaralı danışma hattından öğrenebilirsiniz.”