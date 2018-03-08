Ercan-Akıncılar yolunda kaza

Ercan-Akıncılar yolunda bu sabah trafik kazası meydana geldi. Saat 9.00 civarında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandığı öğrenildi. İki aracın çarpıştığı kaza sonrasında yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.