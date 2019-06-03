Erbay’ın ölüm nedeni “kalp krizi”

Değirmenlik'teki evinde dün rahatsızlanarak hayatını kaybeden 45 yaşındaki İrfan Erbay’ın ölüm nedeninin “kalp krizi” olduğu açıklandı. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Erbay'ın bugün yapılan otopsisinde ölüm nedeninin"kalp krizi" olduğu tespit edildi.

