Erasmus Gençlik Programı yoğun katılımıyla sürüyor

Fehime Alasya

İlki Kıbrıs’ta gerçekleştirilen projenin devamı kapsamında ikinci organize ise Haziran ayında yapıldı. Projeye Latvia ve Luxemburg'da katılım olurken, proje bu ay Almanya Bremen, Kasım ayında ise Belçika’da gerçekleşecek.

Gençlik problemlerini sanata yansıtarak anlatıldığı iki toplumlu bir eğitim kampı olan Erasmus Gençlik Programı, 6 ülkenin katılımıyla düzenleniyor. Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyini bir araya getirerek, Letonya, Almanya, Bulgaristan Türkiye ve Litvanya gibi ülkelerin katılımcılarının oluşturduğu proje, yoğun ilgi görüyor.

Resim, çizim atölyeleri, yerel geziler, yerel sanatçılarla tanışma, buz kırma, takım oluşturma gibi faaliyetlerin yer aldığı etkinlikte, öğrencileri bir araya getirip sanatsal eğitim ve kültür paylaşımında bulunmak hedefleniyor.

İki toplumun gençlerini bir çatı altında toplayan Argonaftes Bıcommunal kuruluşu, 6 ülkeden oluşan, her biri 13 ila 18 yaş arasındaki gençlerle unutulmaz bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Gençlerle işbirliği içerisinde yürütülen organizasyon ve etkinliklerde ise Ressam Feryal Sükan, Karikatürist Mustafa Tozakı, Yunanistan’dan Ressam Yoita da projede yer alan isimler arasında oldu.