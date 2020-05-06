Eral Tüzün'den yeni single 'Karantina'

Müzik piyasasına iddialı bir dönüş yapan Eral Tüzün, yeni single çalışması olan 'Karantina' ile yaşanılan bu zor süreçte “kaliteli işler yapmaya ve üretmeye devam ettiğini” söyledi.



Herkesin hissedebileceği bir eser ürettiğini anlatan Eral, bunun farkındalık yaratmak ve duyguları hissetmek adına yapılmış bir single olduğunu belirtiyor.

“Karantina”nın kapak tasarımı Serhan Soner Çağlayan'a, alt yapısı Ahmet Karagözlü'ye, sözleri Eral Tüzün'e ve videosu Kinetic Typography alanında başarılı isim Ferhat Acar'a ait. Re-Chord Cyprus etiketiyle hazırlanan single, tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Yeni single “Karantina”nın #Evdekal herkesi koru duyarlılığına dikkat çekmek için hazırlandığı belirtildi. ulara dikkat çekmek için hazırlanmıştır.