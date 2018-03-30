Eptagomi’den acı hatıralar…4

Dipkarpaz’da nenesi bıçaklanarak ve yakılarak öldürülen Eptagomili Markos Yanni Marku, 1974’te henüz 13.5 yaşındaydı…

Dipkarpaz’da nenesi bıçaklanarak ve yakılarak öldürülen Eptagomili Markos Yanni Marku, 1974’te henüz 13.5 yaşındaydı…

Markos Yanni Marku, Londra’da röportaj yapmış olduğumuz bir diğer Eptagomili… Eptagomi’de neler yaşandığını devamla şöyle anlatıyor:

MARKOS YANNİ MARKU: Evimizin yakınlarında kızları olan bir aile vardı… Evimizin karşısına yerleşen şahıs, bu kızlardan birini gözüne kestirmişti. Bu kızı evine çağırıp kendisine yemek pişirmesini söylüyordu. Başlangıçta giderdi bu kız o eve yemek ve temizlik yapmaya. Kendisine tavuk pişirmesini isterdi ve bunun gibi şeyler.

Bu kızın annesi bu konuya çok öfkelenirdi…

“Madem isten kızım sana yemek pişirsin, ben da geleyim yanında” derdi bu adama.

“Hayır!” derdi bu adam.

Her neyse, bu birkaç hafta ya da her ne kadarsa – tam hatırlamıyorum – böylece devam etti… Bir gün bu kızı ve başka bir kızı daha aldı…

Sonra birşeyler oldu... Sonra kızın babası çok kızdı, kız eve döndüğü zaman… O adam bu eve giderek bu adama bağırdı… Gerçekten bağırdı çağırdı. Sonra kendi evine döndü…

Kızı yemek yapmaya çağıran adam, kızın evine bir başka şahsı gönderdi, yanında iki askerle birlikte. Adamı evinden aldılar, arabaya bindirdiler, bir daha bu adamı gören olmadı… Onu evinden alıp “kayıp” eden şahsın adı ….’dır.

Birkaç yıl önce bu adamın kızlarından biri, babasını evinden alıp götüren o şahsa gidip yalvardı kendisine – “Lütfen bize babamızı nereye gömmüş olduğunu söyle” dedi… Çünkü bilir bu adam, bilen tek kişi odur belki de… Bu adam çeşitli gerekçeler icat ederek “Sana bunu söyleyemem çünkü bunu sana söylersam beni öldürürler” diye konuştu…

Bir başka defasında “Hafızamı kaybettim ben, hatırlamam” dedi.

Size sözünü ettiğim bu adamın adı …..’dır. Yüzde 99 kendisi öldürmüştür evinden aldığı adamı veya yanındaki adamları öldürmüştür. Yüzde yüz eminim ki nereye gömüldüğünü de biliyor bu adamın…

Bu adam tek başına alınmıştı evinden. Ve savaşın olduğu günlerde değil, ilk iki hafta içinde değil, daha sonra olmuştu… Sanırım Eylül 1974 gibi olmuştu bu olay…

Evinden alınarak “kayıp” edilen adamın eşi hayattadır.

Vira diye bir Kıbrıslırum’un öldürülmesinden da sorumlu olduğunu düşünüyorum aynı adamın, hani “kayıp” şahsın kızına konuşmayı reddeden adamın…

Vira’nın oğlunun bir traktörü vardı, Kıbrıslıtürkler’in kahvesinin yanından da geçerdi… Ve bir kaza yapmış, küçük bir çocuğa çarpmış traktörüyle. İşgalden önce meydana gelmişti bu kaza ve çocuk ölmüştü. 2-3 yaşlarında bir çocuktu bu… İşgalden sonra bu adam, Sotiris’i arıyordu – sanırım adı buydu Vira’nın oğlunun… Tabii bulamamıştı kendini çünkü Sotiris askerdeydi o günlerde. Bu adam daha sonra Sotiris’in babasından intikam aldı, oğlunu bulamayınca… Bu Vira da “kayıp”tı. Adı Yeorgios Kaşuri’dir, lakabı “Vira” idi bu adamın ve “kayıp”tı.

SORU: Kaşuris’ten geride kalanlar, Apelandros’ta bulunmuştu sanırım… Eptagomi’de ne kadar kalmıştınız ondan sonra?

MARKOS YANNİ MARKU: Üç-üç buçuk ay kadar kaldık sanırım. Benim ve kızkardeşimin İngiltere pasaportlarımız vardı çünkü Londra’da dünyaya gelmiştik, biz o nedenle kolaylıkla ayrılabiliyorduk. Ben gitmek istemiyordum ama kızkardeşim gitmek istiyordu. Annemle babam da köyden ayrılmak istemiyordu o zamanlar… Sonraları anladılar bir şey olmayacağını… Ama ilk zamanlar birşeyler olacağını sanıyorlardı, köylerinden ayrılmak istemiyorlardı.

Annemle babam “İstersanız siz Londra’ya gidin” dediler bize, bana ve kızkardeşime çünkü Londra’da akrabalarımız vardı, İngiltere pasaportlarımız vardı. Böylece Londra’ya geldik… Önce Lefkoşa’ya gidip bazı arkadaşlarımızın evinde kaldık birkaç haftalığına, sonra gidebilmemiz için hazırlıklar yapıldı ve Londra’ya geldik.

DEVAM EDECEK

Galatya’da ikinci toplu mezarda kalıntıları bulunan “kayıp” Mihalis Yeorgiu Şalunas Cumartesi Leymosun’da toprağa veriliyor…

Galatya’da bir okurumuz ve babasının büyük yardımları sonucunda Galatya gölünde altı kişilik bir toplu mezarda kalıntıları bulunan Eptagomili “kayıp” Mihalis Yeorgiu Şalunas için 31 Mart 2018 Cumartesi günü Leymosun’da cenaze töreni düzenlenecek.

Leymosun’a bağlı Linopetra göçmen yerleşim yerinde Ayios Stilianos Kilisesi’nde düzenlenecek cenaze töreni ardından “kayıp” Şalunas’tan geride kalanlar Leymosun’da Sfalancodissa mezarlığında toprağa verilecek.

“Kayıp” Şalunas’ın ailesinin acısını paylaşırken, Galatya gölündeki toplu mezarların bulunması için yıllarca uğraş veren okurumuza ve babasına sonsuz teşekkürler diyoruz…